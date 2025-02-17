На Алтае мужчина поджег дом с пятью детьми и получил десять лет колонии строгого режима

Детям вместе с матерью удалось выбраться из горящего дома через окно

17 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Ранее судимый 32-летний житель Первомайского района отправится в колонию на десять с половиной лет за поджог дома, в котором находилась женщина с пятью детьми. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

В ночь на 4 августа 2023 года в одном из сел Первомайского района пьяный мужчина поссорился с сожительницей. После конфликта он поджег дом, где женщина находилась с пятью детьми.

"Потерпевшей вместе с детьми удалось своевременно покинуть горящее помещение через окно", – уточнили в Следственном комитете.

После поджога преступник скрылся, в связи с чем его объявили в розыск. Правоохранители нашли злоумышленника в лесной местности недалеко от села, задержали и заключили под стражу.

Мужчину признали виновным по двум статьям: покушение на убийство двух и более лиц, в отношении малолетних, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом; а также умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога.

Суд назначил ему наказание в виде десяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.