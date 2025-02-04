На Алтае мужчина получил травмы и отравился угарным газом при пожаре

Предположительно, он опрокинул электроплитку на пол

04 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Огонь / Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алейске загорелся жилой дом барачного типа. При пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Горожанин получил травмы и отравился угарным газом. Его госпитализировали.

Возгорание ликвидировано на площади не более пяти квадратных метров (горел пол и вещи в квартире), работали два пожарных расчета МЧС России.

Предположительно, мужчина опрокинул на пол электроплитку, что стало причиной возгорания.

Всего 3 февраля в Алтайском крае потушили 19 пожаров, 13 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали четыре пожара.