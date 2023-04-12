На Алтае мужчина сломал рёбра собутыльнику, который пьяным тревожил знакомую

В отношении нападавшего завели уголовное дело

12 апреля 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Онгудайском районе Республики Алтай задержали мужчину, который избил знакомого из-за того, что тот якобы часто приходил пьяным к их общей знакомой и скандалил.

Инцидент случился дома у злоумышленника во время застолья. Поводом для этого стало то, что 50-летний хозяин вспомнил о недавнем разговоре с женщиной, которая жаловалась на его гостя. В ходе конфликта сельчанин повалил знакомого на землю и избил его руками и ногами.

Впоследствии врачи диагностировали у него переломы рёбер и сотрясение мозга.

Полицейские доставили подозреваемого в отделение, он дал признательные показания. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в региональном МВД.