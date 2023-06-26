На Алтае мужчина убил костылем мать из-за оскорблений

Суд приговорил злоумышленника к девяти годам колонии строгого режима

26 июня 2023, 19:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

50-летнего жителя Петропавловского района Алтайского края признали виновным в убийстве матери, сообщили в региональном СК.

Инцидент случился в райцентре в конце июля прошлого года. Мужчина распивал спиртное со своей 73-летней матерью, а спустя некоторое время между ними разгорелся конфликт, в ходе которого женщина стала оскорблять сына. В итоге злоумышленник взял ее костыль и нанес не меньше 17 ударов по голове и телу, которые стали смертельными.

При этом установлено, что сын, будучи пьяным, и ранее неоднократно избивал мать.

Во время предварительного следствия он признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.