На Алтае мужчина убил соседа, спрятал тело и наврал родным, что он в Новосибирске

15 февраля 2023 года оперативники установили, что исчезновение мужчины имеет криминальный характер. Тогда обвиняемый признался в содеянном

17 февраля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи предъявили обвинение 47-летнему жителю одного из сёл Рубцовского района в убийстве своего знакомого, которое он пытался скрыть под безвестное исчезновение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следователей, 6 февраля хозяин дома распивал спиртное вместе с мужчиной, который долгое время у него жил. Во время пьянки между ними возникла ссора, в процессе которой владелец помещения ударил ножом своего собутыльника в грудь.

42-летний мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемый пошёл спать, а на утро решил спрятать тело мужчины в погребе, а нож – в сарае. Родственникам он заявил, что тот уехал на заработки в Новосибирск.

15 февраля 2023 года оперативники установили, что исчезновение мужчины имеет криминальный характер. Тогда обвиняемый признался в содеянном, показал место, где спрятал тело и орудие преступления.

Сейчас следователи ведут сбор доказательств, расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под стражей.