На Алтае мужчина украл бычка и попался полиции

Против подозреваемого возбудили уголовное дело

22 мая 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Усть-Канском районе Республики Алтай полицейские задержали подозреваемого в краже быка, сообщили в МВД региона.

Предварительно установили, что 37-летний мужчина пас животных и во время загона своего стада к нему прибился чужой бычок. Сельчанин не стал его отгонять и решил оставить себе, срезав с него бирку и повесив свою. Затем он продал животное за 25 тысяч рублей.

Сумма ущерба, по оценке потерпевшего, составила 30 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".