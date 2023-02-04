На Алтае мужчина выбил дверь в доме брата ради 5 тысяч рублей

Злоумышленник попался полиции

04 февраля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Полицейские раскрыли кражу денег в Крутихинском районе Алтайского края, сообщили в региональном управлении МВД.

В дежурную часть накануне обратился житель села Заковряшино, который рассказал, что пока он был на работе, неизвестные выбили в его доме входную дверь и украли пять тысяч рублей из барсетки.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 56-летний родной брат потерпевшего. Мужчина был неоднократно судим за совершение аналогичных краж", – рассказали в ведомстве.

Две тысячи рублей из похищенной суммы родственник уже успел потратить на собственные нужды.

Подозреваемый дал признательные показания и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением.