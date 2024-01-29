На Алтае мужчина задушил сожительницу и устроил застолье рядом с ее трупом

Сельчанина будут судить

29 января 2024, 19:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

53-летний житель Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы.

Как сообщили в региональном Следкоме, в середине октября 2023 года между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина избил возлюбленную, а затем задушил.

"После этого злоумышленник накрыл тело потерпевшей вещами и пригласил в гости знакомого, с которым на протяжении нескольких дней распивал спиртное. Осознав, что женщину могут искать, обвиняемый взял из дома деньги, принадлежащие родственнику потерпевшей, и скрылся", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии труп женщины нашли соседи, а мужчину задержали полицейские. Сейчас его обвиняют в убийстве и краже. Уголовное дело уже передали в суд на рассмотрение.