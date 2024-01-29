На Алтае мужчина задушил сожительницу и устроил застолье рядом с ее трупом
Сельчанина будут судить
29 января 2024, 19:00, ИА Амител
53-летний житель Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы.
Как сообщили в региональном Следкоме, в середине октября 2023 года между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина избил возлюбленную, а затем задушил.
"После этого злоумышленник накрыл тело потерпевшей вещами и пригласил в гости знакомого, с которым на протяжении нескольких дней распивал спиртное. Осознав, что женщину могут искать, обвиняемый взял из дома деньги, принадлежащие родственнику потерпевшей, и скрылся", – рассказали в ведомстве.
Впоследствии труп женщины нашли соседи, а мужчину задержали полицейские. Сейчас его обвиняют в убийстве и краже. Уголовное дело уже передали в суд на рассмотрение.
19:36:47 29-01-2024
То сожительница, то возлюбленная... . А реально шпилилась по собачьи и сдохла не по людски.
21:45:35 29-01-2024
Гость (19:36:47 29-01-2024) То сожительница, то возлюбленная... . А реально шпилилась по... Да какой там шпилились!? Синячили.
07:39:09 30-01-2024
Этому мужику надо было её расчленить, а члены выкинуть в Мойку