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На Алтае мужчина задушил сожительницу и устроил застолье рядом с ее трупом

Сельчанина будут судить

29 января 2024, 19:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

53-летний житель Поспелихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы.

Как сообщили в региональном Следкоме, в середине октября 2023 года между парой произошла ссора, в ходе которой мужчина избил возлюбленную, а затем задушил.

"После этого злоумышленник накрыл тело потерпевшей вещами и пригласил в гости знакомого, с которым на протяжении нескольких дней распивал спиртное. Осознав, что женщину могут искать, обвиняемый взял из дома деньги, принадлежащие родственнику потерпевшей, и скрылся", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии труп женщины нашли соседи, а мужчину задержали полицейские. Сейчас его обвиняют в убийстве и краже. Уголовное дело уже передали в суд на рассмотрение.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

19:36:47 29-01-2024

То сожительница, то возлюбленная... . А реально шпилилась по собачьи и сдохла не по людски.

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Гость

21:45:35 29-01-2024

Гость (19:36:47 29-01-2024) То сожительница, то возлюбленная... . А реально шпилилась по... Да какой там шпилились!? Синячили.

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Александр

07:39:09 30-01-2024

Этому мужику надо было её расчленить, а члены выкинуть в Мойку

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