На Алтае мужчину арестовали на 10 суток за пьяную езду на самособранном драндулете
Сельчанин отказался пройти медосвидетельствование
29 июля 2023, 11:00, ИА Амител
В Каменском районе Алтайского края житель села Корнилово пьяным разъезжал на самособранном транспорте без регистрационного знака.
Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, однако тот не выполнил требование пройти медосвидетельствование.
В итоге мировой судья признал сельчанина виновным по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования").
Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, пишут "Каменские новости".
08:53:56 30-07-2023
Где фото драндулета?