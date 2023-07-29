На Алтае мужчину арестовали на 10 суток за пьяную езду на самособранном драндулете

Сельчанин отказался пройти медосвидетельствование

29 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Каменском районе Алтайского края житель села Корнилово пьяным разъезжал на самособранном транспорте без регистрационного знака.

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, однако тот не выполнил требование пройти медосвидетельствование.

В итоге мировой судья признал сельчанина виновным по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, требования о прохождении медицинского освидетельствования").

Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, пишут "Каменские новости".