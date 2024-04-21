На Алтае мужчину осудят за попытку купить радиоактивные вещества
Ему грозит до двух лет тюрьмы
21 апреля 2024, 14:50, ИА Амител
Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097
В Республике Алтай мужчину из Казахстана судят за покупку радиоактивных веществ без соответствующего разрешения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в 2023 году. В одном из гаражей местный житель незаконно купил радий, после чего его задержали сотрудники ФСБ.
В ходе дознания мужчина полностью признал вину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Сейчас он находится под стражей.
07:52:17 22-04-2024
Интересно нахрена