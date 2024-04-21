На Алтае мужчину осудят за попытку купить радиоактивные вещества

Ему грозит до двух лет тюрьмы

21 апреля 2024, 14:50, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097

В Республике Алтай мужчину из Казахстана судят за покупку радиоактивных веществ без соответствующего разрешения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в 2023 году. В одном из гаражей местный житель незаконно купил радий, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

В ходе дознания мужчина полностью признал вину. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Сейчас он находится под стражей.