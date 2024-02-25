На Алтае начали проверку из-за женщины, которую не приняли в паллиативное отделение

Пациентка скончалась, не дождавшись назначенной в направлении даты

25 февраля 2024, 21:59, ИА Амител

Стетоскоп / Фото: unsplash.com

Минздрав Алтайского края проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи. Как сообщает пресс-служба ведомства, в министерстве заинтересованы в расследовании случая, поскольку это поможет принять комплексные изменения в маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации.

Ранее жительница Барнаула рассказала в социальных о ситуации со своей матерью, которая четыре года боролась с онкозаболеванием. Накануне из онкоцентра "Надежда" ее направили домой, а 22 февраля она получила направление на госпитализацию в паллиативное отделение горбольницы № 3 на 26 февраля. Дочери пациентки объяснили, что мест в медучреждении на более раннюю дату нет.

В ночь с 23 на 24 февраля женщину увезли в урологическое отделение горбольницы № 2 – там ей провели ряд медицинских манипуляций и отправили домой. В паллиативное отделение ее отправлять отказались, сославшись на то, что направление у нее только на 26 февраля. Не дождавшись помощи, она скончалась в минувшую субботу, 24 февраля.

Минздрав принес соболезнования родным и близким скончавшихся. Там подчеркнули, что ведомство заинтересовано в расследовании ситуации экспертами. Это поможет принять комплексные изменения в маршрутизации пациентов, что поможет предотвратить подобные ситуации в будущем.