На Алтае начали проверку из-за женщины, которую не приняли в паллиативное отделение
Пациентка скончалась, не дождавшись назначенной в направлении даты
25 февраля 2024, 21:59, ИА Амител
Минздрав Алтайского края проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи. Как сообщает пресс-служба ведомства, в министерстве заинтересованы в расследовании случая, поскольку это поможет принять комплексные изменения в маршрутизации пациентов и предотвратить подобные ситуации.
Ранее жительница Барнаула рассказала в социальных о ситуации со своей матерью, которая четыре года боролась с онкозаболеванием. Накануне из онкоцентра "Надежда" ее направили домой, а 22 февраля она получила направление на госпитализацию в паллиативное отделение горбольницы № 3 на 26 февраля. Дочери пациентки объяснили, что мест в медучреждении на более раннюю дату нет.
В ночь с 23 на 24 февраля женщину увезли в урологическое отделение горбольницы № 2 – там ей провели ряд медицинских манипуляций и отправили домой. В паллиативное отделение ее отправлять отказались, сославшись на то, что направление у нее только на 26 февраля. Не дождавшись помощи, она скончалась в минувшую субботу, 24 февраля.
Минздрав принес соболезнования родным и близким скончавшихся. Там подчеркнули, что ведомство заинтересовано в расследовании ситуации экспертами. Это поможет принять комплексные изменения в маршрутизации пациентов, что поможет предотвратить подобные ситуации в будущем.
23:22:35 25-02-2024
В Минздраве конечно не знали, что такое происходит постоянно. И они даже не извинения просят, а соболезнования приносят.
Зато министр медиаретинг возглавляет, красота.
Надеюсь онкобольных это хоть как-то успокаивает
00:39:07 26-02-2024
"Ой, а кто это сделал?" министерство делает удивленную мину, а обычно всё не так? Свекрови не успели подтвердить диагноз. Биопсию взяли, но результата не дождалась, умерла раньше в страшных муках. Только от четвертой скорой добились укола трамадола, нельзя, диагноз на бумажке не написан! Дайте людям хоть умереть без мук! Мы в 21 веке живём.
08:31:44 26-02-2024
урологическое отделение горбольницы № 2
- Это где?
08:46:02 26-02-2024
Друг умер в 47 лет - онкольной, скорая не забирает, нет направления, умирал тихо дома, обращения в минздрав - ни какой реакции, пенсии не дождешься, на его последнем вздохе пришел врач с Луговой, теперь чтоб получить инвалидность надо все круги ада пройти и получить заветную справку, что не стоишь на учете в психдиспансере....Если за таким больным не кому ухаживать, родственники работают, больничный по уходу только на 30 дней. А после 30 дней больничного надо успеть в гроб что ли положить?
08:47:03 26-02-2024
И что покажет проверка - все сделано по закону?
08:49:21 26-02-2024
малахова Х юрина гор больница номер 2
08:50:30 26-02-2024
Открыли Надежду, а как туда люди добираются, ни кого не волнует из чиновников, порой было страшно смотреть на больных, которые направляются туда в дневной стационар, на 29 автобусе. Губернатор заботиться о нас - ведь с Докучаево или с Попова - быстрее на 29-м, чем на трамвае по 2 часа через весь город!!!! Не у каждого есть средства на такси в такой ситуации, и ни у каждого всегда рядом родственники....а как они после химии.... видеть страдания людей и быть такими пофигистами.
16:14:55 26-02-2024
Гость (08:50:30 26-02-2024) Открыли Надежду, а как туда люди добираются, ни кого не волн... Да! А 33 с ВРЗ, а 77 с вокзала до краевой?? Просто страшно смотреть на больных людей в этой давке!!
09:21:46 26-02-2024
"Надежда" - краевой центр. почему не написали о возмущенных краевых жителях? только о себе любимых.
09:42:34 26-02-2024
Бардак здравоохранении!!! Разберутся -как же???! У них "рука руку греют!"!!!!!!!!!!!
16:15:54 26-02-2024
Гость (09:42:34 26-02-2024) Бардак здравоохранении!!! Разберутся -как же???! У них "рука... Они в очередях не стоят. И наверное не болеют.
10:04:39 26-02-2024
Я как-то пытался пожаловаться а Минздрав местный , они прислали отписку "в ходе проверки нарушений не выявлено" хотя проверять было не чего. Написал в приемную президента. Они направили на рассмотрение в местный Минздрав который прислал тот же бланк, с другим числом.
А родного человека нет уже.
11:43:57 26-02-2024
Гость (10:04:39 26-02-2024) Я как-то пытался пожаловаться а Минздрав местный , они присл... рука руку, и обе ...