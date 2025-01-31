На Алтае нашли партию куриного мяса, зараженного опасной для жизни бактерией

При попадании в организм она поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы

31 января 2025, 15:10, ИА Амител

Куриное филе / Фото: unsplash.com / Philippe Zube

В мясе птицы, которое ввозили из Казахстана через Алтай, нашли листерию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Россельхознадзор.

Опасную бактерию обнаружили в курятине казахстанского производителя "Макинская птицефабрика". Пробы с партии охлажденного филе цыпленка-бройлера взяли сотрудники управления ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай.

"Лабораторные исследования мяса птицы, проведенные в подведомственном Россельхознадзору Алтайском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", показали наличие в продукции листерии (Listeria monocytogenes). Это первое выявленное нарушение в текущем году", – заявили в Россельхознадзоре.

Listeria monocytogenes – возбудитель опасного инфекционного заболевания листериоза. Оно несет угрозу как для человека, так и для животных. Инфекция поражает репродуктивные органы и центральную нервную систему. Заражение происходит при употреблении мяса и молочных продуктов в сыром или недостаточно термически обработанном виде.

Инкубационный период заболевания может проходить до 90 дней, однако обычно занимает одну-две недели. Среди симптомов – лихорадка, озноб, тошнота, мышечные боли и диарея. Особенно опасен листериоз для новорожденных и беременных.

Россельхознадзор оповестил получателей товара об изъятии партии из оборота. В отношении всей продукции Макинской птицефабрики усилен лабораторный контроль.

Также в ведомстве подчеркнули, что нарушения в продукции Макинской птицефабрики выявляли неоднократно.