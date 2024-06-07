На Алтае несколько ведомств проверяют информацию о "брошенной" 89-летней пенсионерке

СМИ сообщили, что женщина три года живет одна без должного ухода

07 июня 2024, 14:10, ИА Амител

Пожилая женщина / Фото: unsplash.com/Danie Franco

В Алтайском крае начали доследственную проверку по сообщению СМИ о возможном нарушении прав пожилой жительницы Камня-на-Оби, сообщает региональный СК. Информацией также заинтересовались в прокуратуре и МВД.

"89-летняя женщина осталась без должного ухода и в отношении нее, возможно, совершены противоправные действия, связанные с хищением имущества и денежных средств", – рассказали в ведомстве.

В рамках проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проконтролирует вопросы оказания социальной помощи.

Ранее "Вести Алтай" показали на местном телевидении сюжет, в котором говорится, что пенсионерка три года живет одна без должного ухода.