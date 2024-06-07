На Алтае несколько ведомств проверяют информацию о "брошенной" 89-летней пенсионерке
СМИ сообщили, что женщина три года живет одна без должного ухода
07 июня 2024, 14:10, ИА Амител
В Алтайском крае начали доследственную проверку по сообщению СМИ о возможном нарушении прав пожилой жительницы Камня-на-Оби, сообщает региональный СК. Информацией также заинтересовались в прокуратуре и МВД.
"89-летняя женщина осталась без должного ухода и в отношении нее, возможно, совершены противоправные действия, связанные с хищением имущества и денежных средств", – рассказали в ведомстве.
В рамках проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура проконтролирует вопросы оказания социальной помощи.
Ранее "Вести Алтай" показали на местном телевидении сюжет, в котором говорится, что пенсионерка три года живет одна без должного ухода.
"Всю пенсию отдает внуку, который проживает в Новосибирске. У бабушки часто бывают неизвестные. К примеру, есть сведения, что у нее таким образом вынесли из дома телевизор. По заявлению внука, он обеспечивает ее всем необходимым. На ее же пенсию покупает продукты, дрова, уголь, платит зарплату помощнице, которая ухаживает за бабушкой", – отметили в телесюжете.
14:50:49 07-06-2024
У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жильё, и жила у сына в свободной квартире. Потом ей там что-то не устроило, уехала назад, уже в город дочери. Ей там с грехом пополам купили комнатку, в ней она жила. Потом опять не устроило. Уехала тоже в камень, снимала жильё. И так несколько раз. Дочь жильё подавала, потом продала. После камня бабушка снова возвращалась, но уже в мою свободную квартиру. Получается внука. И тоже 3 раза туда-назад возвращалась. В общем, определили её в дом престарелых по собственному её желанию. Наблюдаем. Там её уже не устраивает соседка. Так что бабушки ещё те. И рядом с ними не всегда будешь, и к батарее не привяжешь. Не спешите жалеть бабушку из новости.
16:53:59 07-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Сами то поняли что написали ...? Человек старый живет один в своей квартире, никто не помогает, что то вытащили из квартиры, хорошо что не убили в этом бомжатском камне
18:18:01 07-06-2024
Гость (16:53:59 07-06-2024) Сами то поняли что написали ...? Человек старый живет один ... Так и в новости нет больших подробностей
18:35:04 07-06-2024
Гость (18:18:01 07-06-2024) Так и в новости нет больших подробностей ... Тебе подробности нужны.? Дочь у бабушки умерла, внуку не нужна, чужие люди это чужие .
18:31:39 07-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Я как посмотрю , вы такой внук замечательный ....много слов, но мало дела
19:12:43 07-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Не зная сути этого дела, вы пишите как то некрасиво . Да и еще , мне стыдно за вас
22:23:08 07-06-2024
Гость (19:12:43 07-06-2024) Не зная сути этого дела, вы пишите как то некрасиво . Да и ... Что конкретно стыдно?! Про ситуацию в новости если, я сказал, что не спешите жалеть. Но когда узнать всё, возможно и стоит.
10:41:46 08-06-2024
Гость (22:23:08 07-06-2024) Что конкретно стыдно?! Про ситуацию в новости если, я сказал... Я смотрю вы от всех отбрехались. И даже готовы в рукопашную пойти. И даже не понимаете про какой стыд вам пишут. Недалекий походу. Сидите в инете бабушек дедушек обсуждаете. Тьфу
19:17:44 07-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Хмырь ты, а не внук
22:19:43 07-06-2024
гость (19:17:44 07-06-2024) Хмырь ты, а не внук... За хмыря По щам не желаешь получить?! Умник чёртов. Особенно если сам в шкуре других людей не побываешь, зато судить со своей колокольни легко.
19:26:01 07-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Посмотрите на досуге фильм На исходе лета ( 1979 года ). Советую
08:31:20 08-06-2024
гость (19:26:01 07-06-2024) Посмотрите на досуге фильм На исходе лета ( 1979 года ). Сов... Спасибо, интересно. Посмотрю.
21:23:20 07-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Всю грязь из дома вынес свою. Да еще призываешь не жалеть стариков
08:40:54 08-06-2024
гость (21:23:20 07-06-2024) Всю грязь из дома вынес свою. Да еще призываешь не жалеть с... Неужели не доходит... Не призываю, а прошу не спешить. Потому что, возможно, бабуля, сама хочет чтобы всё так было. И это, поверьте, не так просто исправить. Добавлю немного ещё одной истории не по наслышке. У друга квартира на Сумме, он в ней давно не жил. Сосед был дед. К нему тоже непонятные личности ходили. С квартиры вонь и тараканы вечно ползли. Никакие жалобы ни родственникам, ни в прокуратуру не помогли. Он живёт у себя дома, всё хорошо. Тараканы у любых бывают. Пока не умрёт. Только когда умер, всё сделали ремонт и стало 2 здоровые квартиры. Желаю, чтобы с вашими стариками всё хорошо было. В идеале, частный дом, и за стенкой с отдельным входом живут свои старики, либо в отдельном домике рядом или на одном участке. Каждый день присмотр и мирная жизнь. Больше ничего не комментирую, сытый голодного не поймёт. Всем удачи.
01:33:38 08-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... вам по ходу нечем заняться , возьмите помогите своей бабушке и этой из новостей
08:16:22 08-06-2024
гость (01:33:38 08-06-2024) вам по ходу нечем заняться , возьмите помогите своей бабушк... Конечно не чем. Внук решил проблему, вместо детей. При чём когда сама бабушка заводила разговор про дом-интернат, я игнорировал, надеясь на лучшее. Когда её сын позвонил мне и попросил сам, т.к. она не захотела снова ехать жить в его город, пришлось заняться. С бабушкой у меня отличные отношения. Кому что не нравится, я говорю, со стороны, поверхностно, легко судить, пока сам не окажешься в такой ситуации. По другому б заговорили.
10:56:40 08-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... А вы своей то бабушке чем то помогли , кроме того что в дом престарелых отправили ? Дрова уголь покупали ей ? Продукты и лекарства приносили ей ? Соц.работника нанимали, который ей бы помогал, если вам некогда ? Много разглагольствуете здесь . Я вам могу примеры привести про хороших внуков, вы с ними и рядом не стояли
11:07:28 08-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Вы прям садист какой то бабушку к батарее не привяжешь вы чем тут хвалитесь вообще что хотите до людей донести мне ваши мысли не понятны. Не надо жалеть бабушку. Там уже прокуратура занялась , бабушка голодная старая и больная , как вам не стыдно то ей богу
12:19:53 08-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... Нашей бабушке 89 тоже. Мы ее любим. И сын и я ее внук. Живет она одна в своей квартире. НО она у нас не брошена на произвол судьбы. Каждый выходной я у бабули навожу порядок, привожу ей продукты , лекарства и даже готовлю, мы звоним ей по 25 раз на день. Забираем на все праздники к себе, возим в поликлинику если надо ей, да и просто любим ее. Мне жаль вашу бабушку и бабушку из новостей города Камня. Не почеловечески как то все
16:52:58 08-06-2024
Гость (14:50:49 07-06-2024) У нас схожая ситуация. Я внук. Давно бабушка продала своё жи... * молодец внучок * сдал бабулю в дом для стариков и * наблюдает * за ней , молодец не бросает
21:23:44 08-06-2024
гость (16:52:58 08-06-2024) * молодец внучок * сдал бабулю в дом для стариков и * наблюд... Во-первых не важно где человек, главное - чтобы ему там было хорошо, по крайней мере лучше, чем в предыдущих местах. Во-вторых, наблюдать, это не значит присматривать за жизнью, это если что-то не так пойдёт, снова искать другие варианты. В-третьих, в первую очередь проблему решают дети, а не внуки. Внуку это в первую очередь надо было решать и стать виноватым?! Тем более не против воли престарелого человека, а по его собственной. Из важных плюсов, каждодневный присмотр. Такого можно добиться, только если жить под одной крышей, либо рядом. Один коммент был про Америку,как кого-то удивило, что стариков оттуда отправили в Китай на экскурсию. У Европы и Америки есть практика, отправлять своих престарелых в другую страну, где всегда лето. В Тайланде так рассказывали. Дома престарелых для иностранцев, но, серьезных денег стоят. Тоже ужасно?!
16:50:42 07-06-2024
Боровикова, а ведь это люди... Ау!!!
17:05:51 07-06-2024
Гость (16:53:59 07-06-2024) Сами то поняли что написали ...? Человек старый живет один ... Да чудом бабулька осталась жива, сейчас за пенсию могут просто убить, охотников за такими бесхозными много , к сожалению
17:11:59 07-06-2024
Старость не радость...не дай бог никому
17:16:42 07-06-2024
Ситуации разные у всех конечно. Но в нашем государстве старики вообще не защищены ни от чего и не от кого
20:56:53 07-06-2024
Гость (17:16:42 07-06-2024) Ситуации разные у всех конечно. Но в нашем государстве стари...
Зато некторые с собаками готовы носиться до полной потери сознания.
17:26:28 07-06-2024
Ох хохо сколько таких неприкаянных старых людей по россии
17:27:14 07-06-2024
Старость не радость. Не дай бого никому
18:06:48 07-06-2024
Там пол камня таких стариков, как и в прочем по всей России..старость у нас не защищена
18:13:57 07-06-2024
Максимка этот внучок из новосиба стабильно у бабульки пенсию забирает
18:44:22 07-06-2024
Наказывать нужно за пожилых людей,они беззащитны как и дети
19:29:35 07-06-2024
Люди, надо помнить всегда, молодость не вечна, старость придет неизбежно , и какой она будет у нас неизвестно
05:17:27 08-06-2024
Тут одно престарелое тело столько постов оставило…. А ведь первый комментатор прав, у бабушек/дедушек очень часто шифер уносит напрочь.
07:50:14 08-06-2024
Да старость не радость.Часто Вспоминается 1989 г.По счастливой случайности единственный раз в жизни попал за рубеж - в Пекин.Нас везде возили,показывали достопримечательности. Привезли на пл.Тяньаньмынь.Показали Мавзолей с Мао,куда была очередь,как в советские времена в Мавзолей Ленина.Уже тогда были потрясающие изменения в экономике Китая.И вот недалеко от нас останавливается автобус с флагом США.Из автобуса выходят совершенно древние американцы-старухи и старики(мне было 45).Но самое потрясающее , открывается задняя стенка автобуса, из автобуса молодые мужчины выкатывают 3 инвалидных кресла с тремя старыми людьми.Прилетели посмотреть на древнейшую страну мира через Тихий океан. Мы были потрясены,не представляя, что наши старики могли бы прилететь в Китай.Да мы ни разу и не видели советских стариков.Не знаю, как сейчас.