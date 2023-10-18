На Алтае несовершеннолетний любитель борьбы случайно лишил приятеля жизни

За жизнь парня медики боролись почти месяц, но травмы оказались смертельными

18 октября 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Шебалинском районе Республики Алтай перед судом предстанет 18-летний местный житель, который по неосторожности лишил жизни приятеля, сообщили в Следкоме региона.

Инцидент случился вечером 13 июля в селе Камлак возле здания клуба. Обвиняемый на тот момент еще не был совершеннолетним.

"Во время борьбы с приятелем [парень] обхватил последнего обеими руками за туловище, поднял и хотел бросить через бедро на спину, однако выпустил его из рук и уронил на твердый грунт, после чего, потеряв равновесие, сам также упал на него", – рассказали в ведомстве.

В результате 20-летний парень серьезно пострадал и был госпитализирован. Однако по итогу врачи спасти его не смогли – 8 августа он скончался от травмы шейного отдела позвоночника и спинного мозга, а также развившихся осложнений.

Уголовное дело, возбужденное по статье о причинении смерти по неосторожности, передали в суд.