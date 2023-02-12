На Алтае объявили в розыск пропавшего мужчину

10 февраля он ушёл из дома и не вернулся

12 февраля 2023, 14:23, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске в розыск объявили пропавшего мужчину. Об этом рассказали в региональном МВД.

Приметы: на вид 30 лет, славянской внешности, рост около 185 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, стрижка короткая.

Был одет в шапку спортивную серого цвета, куртку чёрного цвета с капюшоном, штаны спортивные серого цвета, ботинки чёрного цвета.

Он ушёл из дома 10 февраля и не вернулся.

Тех, кто обладает информацией о местоположении мужчины, просят сообщать в полицию.