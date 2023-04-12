На Алтае осудят черного оружейника, который переделывал холостое оружие в боевое

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы

12 апреля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение в отношении жителя региона, который обвиняется в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что житель краевого центра получил осенью 2022 года от своего знакомого охолощённый светозвуковой автомат и охолощённый пистолет. В октябре 2022 года он переделал их в боевое нарезное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы, а также изготовил патроны. Позднее он сбыл вооружение своему знакомому.

Также в ноябре 2022 года мужчина приобрёл винтовочные и охотничье-спортивные патроны и незаконно хранил их у себя дома. В этот же период времени он изготовил из гильз от патронов промышленного производства и металлических снарядов девять охотничьих патронов.

Противоправные действия пресечены сотрудниками ФСБ. Действия мужчины квалифицировали по двум статьям уголовного кодекса. Обвиняемому грозит до восьми лет тюремного заключения.