На Алтае осудят мужчин, спиливших 167 пихт для продажи на Новый год
Ущерб составил более 621 тысячи рублей
22 июля 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Турочакском районе Республики Алтай двое местных жителей предстанут перед судом за незаконную рубку лесных насаждений, сообщили в Следкоме региона.
Осенью 2022 года двое мужчин в Ушпинском участковом лесничестве спилили 167 пихт общим объемом более 18 кубометров для продажи на Новый год.
В результате ущерб лесному фонду составил более 621 тысячи рублей.
Свою вину злоумышленники признали. Скоро их будут судить.
21:21:53 22-07-2023
167 пихт - это вам не 167 млн. руб. "спилить". Пусть получат по заслугам.