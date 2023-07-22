На Алтае осудят мужчин, спиливших 167 пихт для продажи на Новый год

Ущерб составил более 621 тысячи рублей

22 июля 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Турочакском районе Республики Алтай двое местных жителей предстанут перед судом за незаконную рубку лесных насаждений, сообщили в Следкоме региона.

Осенью 2022 года двое мужчин в Ушпинском участковом лесничестве спилили 167 пихт общим объемом более 18 кубометров для продажи на Новый год.

В результате ущерб лесному фонду составил более 621 тысячи рублей.

Свою вину злоумышленники признали. Скоро их будут судить.