На Алтае осудят рабочего завода ЖБИ, допустившего тяжелые травмы у подчиненного

Инцидент произошел год назад на предприятии в Майме

17 июня 2024, 22:59, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

В Майминском районе экс-сотрудник завода железобетонных изделий предстанет перед судом за нарушения требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай.

Трагический инцидент произошел 13 июля 2023 года. Следователи установили, что житель Новокузнецка занимал должность начальника формовочного участка № 5 мелкоштучной продукции на Майминском заводе железобетонных изделий. Будучи ответственным за исполнение требований охраны труда и техники безопасности, он допустил подчиненного к выполнению работ при неисправной системе защиты и отсутствии у него опыта и квалификации, а также при непрохождении им обучения по управлению, настройке и чистке оборудования.

"При осуществлении контроля производства изделий работник перепрыгнул за линию передач, где стал собирать упавшую плитку и укладывать на поддон, в этот момент на него опустился механический пресс, работавший в автоматическом режиме, придавив его", – заявили в пресс-службе.

27-летний житель Горно-Алтайска получил тяжелые травмы: повреждения мозга и множественные переломы. В крайне тяжелом состоянии его доставили в больницу, где оказали помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") направлено в суд для рассмотрения по существу.