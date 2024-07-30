На Алтае отвечать за спорт будет участник СВО, задавший вопрос Путину
Александр Суразов будет заниматься, например, созданием спортивной инфраструктуры
30 июля 2024, 16:40, ИА Амител
В Республике Алтай председателем комитета по физкультуре и спорту стал капитан Александр Суразов, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО и финалист президентской программы "Время Героев", сообщает врио главы республики Андрей Турчак на своей странице во "ВКонтакте".
"Указ о назначении на должность подписан. В ближайшее время приступит к работе, все необходимые вопросы, связанные с увольнением из Вооруженных сил, практически решены", – отметил Турчак.
Суразов будет заниматься, например, созданием спортивной инфраструктуры в районах и городе: комплексов, многофункциональных площадок. Также займется развитием секций боевых видов спорта, в частности, самбо в школах и колледжах.
"Задач много. Спорт в республике должен стать в прямом смысле слова нормой жизни. Должен быть доступен людям любого возраста и прежде всего – молодежи. Уверен, с учетом боевого опыта Александра на самых сложных участках фронта и полученных знаний в президентской программе он с этими задачами справится", – подчеркнул Турчак.
20:57:38 30-07-2024
Это все понятно. А каким боком он вообще относится к спорту?
04:52:52 31-07-2024
Дело хорошее. Но Вы видели наши законы? Благотворительность в них отсутствует. Может сделают чуть подешевле
09:55:11 31-07-2024
Гость (20:57:38 30-07-2024) Это все понятно. А каким боком он вообще относится к спорту?...
Да никаким. Критерий выбора - он же СВОшник. И вопрос Самому Президенту задал!
11:24:02 31-07-2024
Представьте. Въезд в горный только при наличии значка ГТО. Поставить палатку - 50 отжиманий. Развести костер - 100. Полюбоваться природой - пробеги сначала 100 метровку. Не уложился в нормативы - въезд закрыт.