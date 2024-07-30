На Алтае отвечать за спорт будет участник СВО, задавший вопрос Путину

Александр Суразов будет заниматься, например, созданием спортивной инфраструктуры

30 июля 2024, 16:40, ИА Амител

В Республике Алтай председателем комитета по физкультуре и спорту стал капитан Александр Суразов, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО и финалист президентской программы "Время Героев", сообщает врио главы республики Андрей Турчак на своей странице во "ВКонтакте".

"Указ о назначении на должность подписан. В ближайшее время приступит к работе, все необходимые вопросы, связанные с увольнением из Вооруженных сил, практически решены", – отметил Турчак.

Суразов будет заниматься, например, созданием спортивной инфраструктуры в районах и городе: комплексов, многофункциональных площадок. Также займется развитием секций боевых видов спорта, в частности, самбо в школах и колледжах.