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На Алтае отвечать за спорт будет участник СВО, задавший вопрос Путину

Александр Суразов будет заниматься, например, созданием спортивной инфраструктуры

30 июля 2024, 16:40, ИА Амител

В Республике Алтай председателем комитета по физкультуре и спорту стал капитан Александр Суразов, дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО и финалист президентской программы "Время Героев", сообщает врио главы республики Андрей Турчак на своей странице во "ВКонтакте".

"Указ о назначении на должность подписан. В ближайшее время приступит к работе, все необходимые вопросы, связанные с увольнением из Вооруженных сил, практически решены", – отметил Турчак.

Суразов будет заниматься, например, созданием спортивной инфраструктуры в районах и городе: комплексов, многофункциональных площадок. Также займется развитием секций боевых видов спорта, в частности, самбо в школах и колледжах.

"Задач много. Спорт в республике должен стать в прямом смысле слова нормой жизни. Должен быть доступен людям любого возраста и прежде всего – молодежи. Уверен, с учетом боевого опыта Александра на самых сложных участках фронта и полученных знаний в президентской программе он с этими задачами справится", – подчеркнул Турчак.

Спорт отставки и назначения Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

20:57:38 30-07-2024

Это все понятно. А каким боком он вообще относится к спорту?

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Гость

04:52:52 31-07-2024

Дело хорошее. Но Вы видели наши законы? Благотворительность в них отсутствует. Может сделают чуть подешевле

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Гость

09:55:11 31-07-2024

Гость (20:57:38 30-07-2024) Это все понятно. А каким боком он вообще относится к спорту?...
Да никаким. Критерий выбора - он же СВОшник. И вопрос Самому Президенту задал!

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Гость

11:24:02 31-07-2024

Представьте. Въезд в горный только при наличии значка ГТО. Поставить палатку - 50 отжиманий. Развести костер - 100. Полюбоваться природой - пробеги сначала 100 метровку. Не уложился в нормативы - въезд закрыт.

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