На Алтае парень угнал машину и поехал на ней к отцу

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело

17 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские раскрыли угон машины в селе Ракиты Михайловского района, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что в ночное время подозреваемый оторвал полиэтиленовую пленку со стороны веранды и проник в дом 27-летнего местного жителя, где похитил ключи от авто.

"На не принадлежащем ему автомобиле злоумышленник 2004 года рождения решил навестить отца, который проживает в селе Васильчуки Ключевского района. Добравшись до места назначения и встретившись с родственником, вместе с ним подозреваемый отправился в районный центр Ключи, но по дороге автомобиль и был остановлен полицейскими", – рассказали в ведомстве.

За рулём в тот момент был отец молодого человека. О том, что машина угнана его сыном, мужчина не знал.

В отношении отца составили протокол по статье о вождении в нетрезвом виде. Его сын попал под уголовную статью, также парню предъявили подписку о невыезде. В полиции добавили, что молодой человек и до этого привлекался к уголовной ответственности за кражи.