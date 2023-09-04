На Алтае парень угнал у приятеля мотоцикл за 200 тысяч и утопил в реке

Полицейские возбудили уголовное дело

04 сентября 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Чарышском районе Алтайского края полицейские раскрыли угон мотоцикла, сообщили в региональном главке МВД.

19-летний потерпевший из села Красный Партизан обратился к правоохранителям за помощью и рассказал, что к нему приезжал знакомый из села Майорка, огорченный трудными отношениями с возлюбленной.

"После того как приветливый хозяин ушел спать, гость воспользовался ситуацией и совершил угон мотоцикла. Ущерб, со слов потерпевшего, составил более 200 тысяч рублей", – рассказали в полиции.

22-летнего угонщика вскоре задержали. Он дал признательные показания и рассказал, что после поездки утопил байк в реке Ануй, так как испугался содеянного и решил скрыть следы. В итоге против него завели уголовное дело по статье об угоне. Также в отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.