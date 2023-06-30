На Алтае парень зарезал собаку в кулинарных целях и хочет съесть еще нескольких

В региональном МВД сообщили, что уже проводят проверку

30 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полиция проверят 21-летнего жителя села, который убил свою собаку, чтобы приготовить и съесть ее мясо, пишет "КП-Барнаул".

Накануне в соцсетях опубликовали видео с парнем, утверждающим, что убил и съел свою собаку. По его словам, он "ей вонзил нож в сердце и она откинулась". Также добавил, что сам он "не живодер, просто любит кушать мясо".

После сельчанин сообщил, что проживает в селе Панкрушиха и готов "покупать собак недорого".

В региональном МВД сообщили, что уже проводят проверку: на место выехала следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства. По предварительным данным, случай произошел 24 июня.

Ранее жительница Барнаула обвинила соседей в съедении собаки.