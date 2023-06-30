На Алтае парень зарезал собаку в кулинарных целях и хочет съесть еще нескольких
В региональном МВД сообщили, что уже проводят проверку
30 июня 2023, 15:00, ИА Амител
В Алтайском крае полиция проверят 21-летнего жителя села, который убил свою собаку, чтобы приготовить и съесть ее мясо, пишет "КП-Барнаул".
Накануне в соцсетях опубликовали видео с парнем, утверждающим, что убил и съел свою собаку. По его словам, он "ей вонзил нож в сердце и она откинулась". Также добавил, что сам он "не живодер, просто любит кушать мясо".
После сельчанин сообщил, что проживает в селе Панкрушиха и готов "покупать собак недорого".
В региональном МВД сообщили, что уже проводят проверку: на место выехала следственно-оперативная группа, выясняют все обстоятельства. По предварительным данным, случай произошел 24 июня.
Ранее жительница Барнаула обвинила соседей в съедении собаки.
15:09:16 30-06-2023
Кореец?
15:16:47 30-06-2023
ну что ж, приятного аппетита!
15:31:40 30-06-2023
Новые друзья, корейцы, тоже хомячат собачатинку
15:48:22 30-06-2023
Ну не выкладывает же он видео, что зарубил и съел курицу. Самоутверждается похвальбой, что нарушил социальное табу, закон и лицемерит насчет гастрономических предпочтений.
16:08:51 30-06-2023
Всё законно. Мясо есть не запрещено.
16:21:35 30-06-2023
Всё законно. Мясо есть не запрещено.- Ну так давайте и людей есть, а чё ,тоже мясо
17:10:56 30-06-2023
гость (16:21:35 30-06-2023) Всё законно. Мясо есть не запрещено.- Ну так давайте и людей... Людей есть нельзя никому. Даже собакам. Собак корейцам можно есть? Вы нацист (ка) ? Почему одной нации можно есть собак, а другим нет? В новости, кстати не указано какой национальности любитель мяса. Заметьте- он съел собаку выращенную им самим. Некоторые растят и едят свиней, другие растят и едят коров/ гусей/ уток и тд.
10:43:48 01-07-2023
Гость (17:10:56 30-06-2023) Людей есть нельзя никому. Даже собакам. Собак корейцам можно... иногда заходишь, почитать комментарии и ощущение, что тут вся психбольница на выезде, особенно на тему собак, живодеры (или боты) горазды отрываться, такую дичь пишут, жрать собак это "нормально"((( ужас((( Страшно жить бок о бок с такими людьми
11:21:01 01-07-2023
Гость (17:10:56 30-06-2023) Людей есть нельзя никому. Даже собакам. Собак корейцам можно... Ерунду не говорите. Люди людей жрали, жрут и будут жрать. И ничего вы с этим не поделаете. Это традиционное блюдо у некоторых наций, и никто их за это не наказывает, разрешено и весьма приветствуется, как вы говорите - "им можно" как и собачатина у корейцев. Даже немного это блюдо у нас распространено, недавно новость была здесь же, как такой же небрезгливый жену сожрал, и одна парочка молодоженов дочь на фарш перекрутила. Так что, мы тоже мясо, вопрос только в моральных принципах, до какого состояния деградации нужно опуститься, что бы принять в свою утробу определенный вид
18:45:25 30-06-2023
Министр РФ предлагает червей есть - и что?
19:14:38 30-06-2023
Заметьте- он съел собаку выращенную им самим.- Заметьте - он съел ребёнка выращенного им самим.Для нормальных людей это так звучит. Собаки,кошки-это домашние животные, а не животные для убоя. Для многих ,особенно одиноких людей ,они друзья и дети. А если вы не видите разницу-мне вас жаль. Ну а если про корейцев, то и до них дошло - " В 2017-2019 годах все основные рынки собачьего мяса были закрыты по всей Южной Корее, главным образом из-за снижения продаж. В 2021 году в Тэгу закрывается последний оставшийся крупный рынок собачьего мяса."
06:26:59 01-07-2023
гость (19:14:38 30-06-2023) Заметьте- он съел собаку выращенную им самим.- Заметьте - о... Ну если ты не видишь разницы между ребёнком и собакой, то тебя даже не жаль.
19:20:18 30-06-2023
Почему одной нации можно есть собак, а другим нет?----- ну так африканские племена до сих пор друг друга жрут, предлагаете туда двигаться? А этот выродок далеко пойдет, по всей видимости, если не остановят. Тетки, вы сожителей то себе аккуратнее ввбирайте)
08:26:27 01-07-2023
гость (19:14:38 30-06-2023) Заметьте- он съел собаку выращенную им самим.- Заметьте - о... Почему зоошиза всегда путает животных и детей? Это сдвиг в головном мозге? Вы же не сравниваете ребенка с курицей которую сожрали на обед.