На Алтае парочка с большим размахом воровала колбасу

Порой они так входили во вкус, что без зазрения совести складывали в свои сумки сразу по несколько упаковок

27 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com

В Алтайском крае двух жителей будут судить за восемь хищений из пяти розничных продуктовых магазинов крупнейших торговых сетей, сообщает региональное МВД.

39-летняя жительница Славгорода и ее 28-летний приятель украли продукты из магазинов в Хабарском, Кулундинском, Табунском и Славгородском районах, а также в Яровом.

"Они тайком выносили из торговых залов различные товары, а самыми популярными объектами хищений становились кофе, сладости и колбасные изделия. Порой они так входили во вкус, что без зазрения совести складывали в свои сумки сразу по несколько упаковок различных продуктов", – рассказали в ведомстве.

Похищенные товары обвиняемые продавали, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. Теперь им грозит лишение свободы по статьям 158 и 158.1 Уголовного кодекса РФ.