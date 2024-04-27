На Алтае парочка с большим размахом воровала колбасу
Порой они так входили во вкус, что без зазрения совести складывали в свои сумки сразу по несколько упаковок
27 апреля 2024, 12:40, ИА Амител
В Алтайском крае двух жителей будут судить за восемь хищений из пяти розничных продуктовых магазинов крупнейших торговых сетей, сообщает региональное МВД.
39-летняя жительница Славгорода и ее 28-летний приятель украли продукты из магазинов в Хабарском, Кулундинском, Табунском и Славгородском районах, а также в Яровом.
"Они тайком выносили из торговых залов различные товары, а самыми популярными объектами хищений становились кофе, сладости и колбасные изделия. Порой они так входили во вкус, что без зазрения совести складывали в свои сумки сразу по несколько упаковок различных продуктов", – рассказали в ведомстве.
Похищенные товары обвиняемые продавали, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. Теперь им грозит лишение свободы по статьям 158 и 158.1 Уголовного кодекса РФ.
13:49:57 27-04-2024
Колбаса... Не смешите мои тапочки... Все знают из чего сделана эта колбаса...
15:05:18 27-04-2024
Надо же ,каких расхитителей "с размахом" поймали.Они ,наверно ,в общей сложности ,тысяч на десять украли этой колбасы?А где те кто миллионами и миллиардами воруют?Может они ,как раз ,и главная причина наших причин?
15:28:44 27-04-2024
Афиноген (15:05:18 27-04-2024) Надо же ,каких расхитителей "с размахом" поймали.Они ,наверн... Сам то тоже подворывываешь? Колбасу то точно не тыришь- уже б сидел, значит тыришь миллионами.
15:30:34 27-04-2024
Афиноген (15:05:18 27-04-2024) Надо же ,каких расхитителей "с размахом" поймали.Они ,наверн... Феня, т.е. ты приветствуешь воровство, радетель за народ? А если эта парочка у бабушки пенсионерки фиалки скомуниздят, которые старушка выращивала с любовью и продаёт на базаре? Как же ты убог... Воровать нельзя! Но у тебя двойные стандарты...
15:50:29 27-04-2024
Посадить на 1 год. И Весь год кормить только тем, что воровали. Выйдут на колбасу смотреть не смогут.
04:59:45 28-04-2024
Это личное дело каждого. Ну готовы они в тюрьму отправиться за пару палок колбасы ради бога. Кто то из за миллион не решиться. А кто то и за пачку сигарет непротив сесть. Меня удивляет когда чиновники с зарплатами по сотням тысяч мелочиться и рискуют за один два миллиона.
13:42:56 28-04-2024
Гость (04:59:45 28-04-2024) Это личное дело каждого. Ну готовы они в тюрьму отправиться ... Птичка по зёрнышку носок набивает)