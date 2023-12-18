На Алтае пастух украл 41 овцу и попался полиции

На мужчину завели уголовное дело

18 декабря 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

48-летний житель Усть-Коксинского района Республики Алтай подозревается в краже 41 овцы, сообщили в региональном МВД.

К полицейским обратились представители местного сельхозкооператива и заявили, что не досчитались животных. Под подозрение попал мужчина, работающий на предприятии чабаном – пастухом овец.

"Мужчина признался в том, что присвоил себе 16 овец еще в июле текущего года и 25 – в ноябре, из которых 12 животных он продал, а 4 отправил на убой. Остальных сельчанин переклеймил и оставил у себя для собственных нужд", – рассказали в ведомстве.

Ущерб от его действий составил 275 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье о присвоении или растрате.