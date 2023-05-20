На Алтае пенсионерка осталась без денег, желая получить выплату в честь Дня Победы

Полицейские возбудили уголовное дело

20 мая 2023, 10:59, ИА Амител

Мошенники получили доступ к банковскому счёту пенсионерки из Бийска, которая планировала получить праздничную выплату, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

71-летняя горожанка получила в соцсети от приятельницы сообщение о том, что в честь Дня Победы в мае пенсионеры могут получить дополнительную выплату. И для зачисления бонусов необходимо заполнить форму: внести туда номер телефона, данные карты и код из СМС.

"Бийчанка быстро всё заполнила, и ей тут же пришло сообщение об изменении счёта. Однако деньги не зачислились, а списались до нуля. Потерпевшая перезвонила знакомой, и выяснилось, что её аккаунт взломали, а переписку вели мошенники", – рассказали в ведомстве.

О случившемся жительница наукограда заявила в полицию. Возбуждено уголовное дело. Какую сумму похитили аферисты, не уточняется.