На Алтае передали в суд дело о хищении 700 млн из управления противопожарной службы

В составе организованной группы экс-глава выводил деньги под видом оказания матпомощи сотрудникам, премий и надбавок

24 мая 2024, 20:18, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы ФГКУ "Специальное управление федеральной противопожарной службы № 36 МЧС России" Виктора Великодного, его супруги Татьяны Великодной, бывшего бухгалтера Ольги Карповой и еще семи работников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, с 2013 по 2019 год Великодный, действуя в составе организованной группы с главным бухгалтером, похитил более 700 млн рублей денежных средств. Они переводились со счетов под видом оказания сотрудникам дополнительной материальной помощи, премий и надбавок, а также фиктивного трудоустройства.

В зависимости от роли и степени участия преступников обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении и растрате"). Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложили арест.