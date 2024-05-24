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На Алтае передали в суд дело о хищении 700 млн из управления противопожарной службы

В составе организованной группы экс-глава выводил деньги под видом оказания матпомощи сотрудникам, премий и надбавок

24 мая 2024, 20:18, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы ФГКУ "Специальное управление федеральной противопожарной службы № 36 МЧС России" Виктора Великодного, его супруги Татьяны Великодной, бывшего бухгалтера Ольги Карповой и еще семи работников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, с 2013 по 2019 год Великодный, действуя в составе организованной группы с главным бухгалтером, похитил более 700 млн рублей денежных средств. Они переводились со счетов под видом оказания сотрудникам дополнительной материальной помощи, премий и надбавок, а также фиктивного трудоустройства.

В зависимости от роли и степени участия преступников обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении и растрате"). Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложили арест.

Алтайский край Происшествия МЧС

Комментарии 6

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Гость

20:39:21 24-05-2024

А наши то, наши, тоже не отстают!Равняемся на высшие эшелона власти!!!

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Матвей

21:19:22 24-05-2024

Проверили бы лучше деятельность подконтрольных им фирм на подконтрольных заводах
И предприятиях

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Гость

21:57:47 24-05-2024

Ещё одни авгиевы конюшни. Граблей не хватит, чтобы выгрести.

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Жора

09:52:57 25-05-2024

Вертикаль вертикальная

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Гость

11:48:25 25-05-2024

Это ель, только верхушка снизу.

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Гость

20:29:35 26-05-2024

СЭС, инспектора пожарники и пр. люд всегда хорошо жил

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