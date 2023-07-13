На Алтае подросток и взрослый мужчина убили 88-летнего старика из-за денег
Избивали старика палкой, стулом и кастрюлей
13 июля 2023, 08:15, ИА Амител
В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела по факту разбоя и убийства 88-летнего жителя села Повалиха Первомайского района.
Как сообщили в СУ СКР по региону, в начале октября 2022 года они распивали спиртное у знакомого. После того как у них закончились деньги, 33-летний мужчина предложил подростку поехать домой к 88-летнему местному жителю для совершения разбойного нападения. Проникнув в дом пенсионера, злоумышленники стали требовать деньги.
"Пожилой человек начал прогонять незванных гостей, после чего они стали с особой жестокостью избивать мужчину, нанеся около 20 ударов в жизненно-важные органы, в том числе используя деревянную палку, стул и металлическую кастрюлю. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.
Денег при этом злоумышленники не нашли и скрылись. Но на следующий день их уже задержали. Во время предварительного следствия оба фигуранта перекладывали вину в убийстве друг на друга. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело, возбужденное в отношении обоих злоумышленников, передали в суд.
08:39:28 13-07-2023
Уроды.. Их тоже господа судьи С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ посадите!!!
11:43:39 13-07-2023
Знала этого дедушку. Твари, отморозки безмозглые. Гореть им в аду, а лучше при жизни, заживо, чтобы испытали во сто крат больший ужас, чем ветеран.
11:50:11 13-07-2023
Ирина (11:43:39 13-07-2023) Знала этого дедушку. Твари, отморозки безмозглые. Гореть им ... вы меня простите великодушно, но ветераном чего был этот дед? ему в 1945 было 10 лет. с остальной частью вашего комментария полностью солидарен.
12:33:28 13-07-2023
Гость (11:50:11 13-07-2023) вы меня простите великодушно, но ветераном чего был этот дед... Ветеран труда, как минимум. А в ВОВ на фронт и мальчишками уходили...пятнадцатилетними...
12:40:45 13-07-2023
Вете (12:33:28 13-07-2023) Ветеран труда, как минимум. А в ВОВ на фронт и мальчишками у... 10 лет в год окончания ВОВ и 15 лет во время нее это несколько разные вещи. не находите? ну и про ветерана труда откуда информация?