На Алтае подросток и взрослый мужчина убили 88-летнего старика из-за денег

Избивали старика палкой, стулом и кастрюлей

13 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела по факту разбоя и убийства 88-летнего жителя села Повалиха Первомайского района.

Как сообщили в СУ СКР по региону, в начале октября 2022 года они распивали спиртное у знакомого. После того как у них закончились деньги, 33-летний мужчина предложил подростку поехать домой к 88-летнему местному жителю для совершения разбойного нападения. Проникнув в дом пенсионера, злоумышленники стали требовать деньги.

"Пожилой человек начал прогонять незванных гостей, после чего они стали с особой жестокостью избивать мужчину, нанеся около 20 ударов в жизненно-важные органы, в том числе используя деревянную палку, стул и металлическую кастрюлю. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Денег при этом злоумышленники не нашли и скрылись. Но на следующий день их уже задержали. Во время предварительного следствия оба фигуранта перекладывали вину в убийстве друг на друга. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело, возбужденное в отношении обоих злоумышленников, передали в суд.