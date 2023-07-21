На Алтае подросток угнал КамАЗ, чтобы покататься

В отношении 15-летнего парня завели уголовное дело

21 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Турочакском районе Республики Алтай подросток угнал КамАЗ с территории пилорамы, чтобы покататься, сообщили в МВД региона.

Об угоне грузовика в полицию заявил 64-летний житель райцентра. Подозреваемым оказался 15-летний парень, который подрабатывал на предприятии.

Зная, что ключи находятся в замке зажигания, юноша в конце смены решил съездить на машине в соседнее село, однако по пути не справился с управлением и скатился с дороги. Только утром он добрался до пункта назначения, где его и встретили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".