На Алтае подросток угнал КамАЗ, чтобы покататься
В отношении 15-летнего парня завели уголовное дело
21 июля 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
В Турочакском районе Республики Алтай подросток угнал КамАЗ с территории пилорамы, чтобы покататься, сообщили в МВД региона.
Об угоне грузовика в полицию заявил 64-летний житель райцентра. Подозреваемым оказался 15-летний парень, который подрабатывал на предприятии.
Зная, что ключи находятся в замке зажигания, юноша в конце смены решил съездить на машине в соседнее село, однако по пути не справился с управлением и скатился с дороги. Только утром он добрался до пункта назначения, где его и встретили полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".
Комментарии 0