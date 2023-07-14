На Алтае подросток улетел в кювет на легковушке – он и двое пассажиров ранены

Парень не справился с управлением на повороте

14 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: "Каменские новости"

В Каменском районе Алтайского края произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, пишут "Каменские новости" со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

По данным ведомства, 13 июля в 05:55 парень 2007 года рождения ехал на автомобиле ВАЗ-21061 со стороны села Корнилово в направлении села В. Телеутское. Однако при повороте он не справился с управлением и улетел в клювет.

В результате аварии водителя и двух пассажиров – парня 2004-го и девушку 2003-го годов рождения – госпитализировали.