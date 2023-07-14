На Алтае подросток улетел в кювет на легковушке – он и двое пассажиров ранены
Парень не справился с управлением на повороте
14 июля 2023, 09:20, ИА Амител
Фото: "Каменские новости"
В Каменском районе Алтайского края произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, пишут "Каменские новости" со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.
По данным ведомства, 13 июля в 05:55 парень 2007 года рождения ехал на автомобиле ВАЗ-21061 со стороны села Корнилово в направлении села В. Телеутское. Однако при повороте он не справился с управлением и улетел в клювет.
В результате аварии водителя и двух пассажиров – парня 2004-го и девушку 2003-го годов рождения – госпитализировали.
09:44:00 14-07-2023
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