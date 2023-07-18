На Алтае погибла туристка из Татарстана, неудачно выпрыгнувшая из скатывающегося авто
26-летняя девушка скончалась по пути в больницу
18 июля 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: МВД Республики Алтай
Туристка из Татарстана погибла в Республике Алтай, сообщили в местном МВД.
Трагедия случилась 15 июля в урочище Боро-Тал вблизи села Акташ Улаганского района.
32-летний житель Санкт-Петербурга остановился на машине Nissan X-Trail на склоне горы и вышел из салона. Несмотря на то, что мужчина поставил кроссовер на ручник, он стал скатываться вниз.
В этот момент в салоне находилась 26-летняя жительница Татарстана. Она попыталась выбраться из автомобиля, однако не смогла это сделать и упала под переднее колесо. По дороге в больницу она скончалась. Правоохранители проводят проверку.
Комментарии 0