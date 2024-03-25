На Алтае покупатель отсудил у продавца пылесоса почти 50 тысяч рублей
Мужчина приобрел себе новый пылесос в одном из магазинов известной торговой сети — техника быстро сломалась, а провести ремонт по гарантии компания отказалась
25 марта 2024, 22:35, ИА Амител
На Алтае покупатель отсудил у продавца пылесоса почти 50 тысяч рублей. Как сообщает "Аргументы и факты", мужчина приобрел себе новый пылесос в одном из магазинов известной торговой сети — техника быстро сломалась, а провести ремонт по гарантии компания отказалась.
Мужчина заплатил за пылесос 8999 рублей. Вскоре он стал плохо работать. Покупатель сдал его на гарантийный ремонт. Однако в обслуживании техники ему отказали. Покупатель не сдался и обратился в суд. В результате экспертизы пылесос признали товаром ненадлежащего качества.
В итоге по решению мирового судьи договор купли-продажи расторгнут, а с продавца была взыскана сумма товара, компенсация морального вреда, неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя и прочие штрафы.
00:15:41 26-03-2024
правильно сделал, как разводить людей так смелые, а как отвечать так в кусты
09:59:12 26-03-2024
с продавца была взыскана сумма товара, компенсация морального вреда, неустойка за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя и прочие штрафы --- очень хороший прецедент