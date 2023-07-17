НОВОСТИПроисшествия

На Алтае полицейские поймали продавца, нелегально торгующего шашлыками у дороги

Мужчину привлекли к административной ответственности

17 июля 2023, 11:29, ИА Амител

Кадр: ГУ МВД по Алтайскому краю
Кадр: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали предпринимателя из Бийска, который нелегально торговал шашлыками вдоль дороги, сообщили в региональном ГУ МВД. 

Накануне межведомственная комиссия посетила придорожный торговый объект. Как выяснилось, необходимых бумаг для ведения такого бизнеса у владельца нет. 

В итоге в отношении мужчины составили протокол по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии.

Бийск Происшествия

Комментарии 6

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горожанка

11:43:31 17-07-2023

Таких деятелей торгующих шашлыками вдоль дороги через каждые 200 метров стоят за новым мостом в сторону Бийска

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Гость

12:01:15 17-07-2023

Чего их ловить, за новый Мост там их по кустам стоит ...

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Гость

12:32:11 17-07-2023

" У Григорича" так вообще продают рядом со стройкой, вся пыль на мясо летит. Писали, что кафе перенесут подальше , но воз и ныне там.

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Гость

13:47:08 17-07-2023

не нравится - не кушайте .... будете проезжать мимо. то проезжайте мимо. иль завидуете?

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Вася

19:53:20 17-07-2023

"Армянин" давно уже заплатил кому надо из чиновников, дабы не трогали его шашлышную... А горожане всё равно усё сожрут, вместе с пылью и глиной. И не подавятся...

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житель

10:17:29 18-07-2023

как работал, так и работает.

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