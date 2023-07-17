На Алтае полицейские поймали продавца, нелегально торгующего шашлыками у дороги

Мужчину привлекли к административной ответственности

17 июля 2023, 11:29, ИА Амител

Кадр: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали предпринимателя из Бийска, который нелегально торговал шашлыками вдоль дороги, сообщили в региональном ГУ МВД.

Накануне межведомственная комиссия посетила придорожный торговый объект. Как выяснилось, необходимых бумаг для ведения такого бизнеса у владельца нет.

В итоге в отношении мужчины составили протокол по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии.