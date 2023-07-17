На Алтае полицейские поймали продавца, нелегально торгующего шашлыками у дороги
Мужчину привлекли к административной ответственности
17 июля 2023, 11:29, ИА Амител
Кадр: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Алтайском крае полицейские задержали предпринимателя из Бийска, который нелегально торговал шашлыками вдоль дороги, сообщили в региональном ГУ МВД.
Накануне межведомственная комиссия посетила придорожный торговый объект. Как выяснилось, необходимых бумаг для ведения такого бизнеса у владельца нет.
В итоге в отношении мужчины составили протокол по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии.
11:43:31 17-07-2023
Таких деятелей торгующих шашлыками вдоль дороги через каждые 200 метров стоят за новым мостом в сторону Бийска
12:01:15 17-07-2023
Чего их ловить, за новый Мост там их по кустам стоит ...
12:32:11 17-07-2023
" У Григорича" так вообще продают рядом со стройкой, вся пыль на мясо летит. Писали, что кафе перенесут подальше , но воз и ныне там.
13:47:08 17-07-2023
не нравится - не кушайте .... будете проезжать мимо. то проезжайте мимо. иль завидуете?
19:53:20 17-07-2023
"Армянин" давно уже заплатил кому надо из чиновников, дабы не трогали его шашлышную... А горожане всё равно усё сожрут, вместе с пылью и глиной. И не подавятся...
10:17:29 18-07-2023
как работал, так и работает.