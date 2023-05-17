На Алтае полицейские в рамках операции "Путина" задержали рыбака за браконьерство

С помощью сетей мужчина выловил 20 рыб, среди которых окуни и щуки

17 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Бийском районе Алтайского края полицейские задержали рыбака-браконьера, сообщили в местной полиции.

15 мая на территории обслуживания МУ МВД "Бийское" начался очередной этап операции "Путина", в рамках которой ужесточён контроль за соблюдением правил рыболовства.

В тот же день во время рейда полицейские поймали 51-летнего бийчанина, который с помощью сетей неподалёку от села Стан-Бехтемир в старице выловил сетями 20 окуней и щук. Орудие запрещённого лова, добычу и лодку у горожанина изъяли. Теперь ему грозит уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

В полиции напомнили, что в крае действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Его нарушение расценивается как браконьерство и преследуется по закону. С сетями в регионе нельзя рыбачить до 20 мая. Также есть ограничение на передвижение по некоторым водоёмам на моторных лодках.