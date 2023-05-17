На Алтае полицейские в рамках операции "Путина" задержали рыбака за браконьерство
С помощью сетей мужчина выловил 20 рыб, среди которых окуни и щуки
17 мая 2023, 09:30, ИА Амител
В Бийском районе Алтайского края полицейские задержали рыбака-браконьера, сообщили в местной полиции.
15 мая на территории обслуживания МУ МВД "Бийское" начался очередной этап операции "Путина", в рамках которой ужесточён контроль за соблюдением правил рыболовства.
В тот же день во время рейда полицейские поймали 51-летнего бийчанина, который с помощью сетей неподалёку от села Стан-Бехтемир в старице выловил сетями 20 окуней и щук. Орудие запрещённого лова, добычу и лодку у горожанина изъяли. Теперь ему грозит уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".
В полиции напомнили, что в крае действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Его нарушение расценивается как браконьерство и преследуется по закону. С сетями в регионе нельзя рыбачить до 20 мая. Также есть ограничение на передвижение по некоторым водоёмам на моторных лодках.
09:36:01 17-05-2023
не смешите мою седую голову, сетью и 20 рыбок)))
09:49:18 17-05-2023
горожанка (09:36:01 17-05-2023) не смешите мою седую голову, сетью и 20 рыбок)))... Так он только поставил сеть)))
11:52:51 17-05-2023
горожанка (09:36:01 17-05-2023) не смешите мою седую голову, сетью и 20 рыбок)))... Да хоть одну рыбку, хоть ни одной. Сетью запрещено и с лодки запрещено. Правильно сделали что натянули, этого хоть поймали, а сколько таких еще сетевиков промышляет у нас, всех их нужно вылавливать и наказывать максимально жестко.
09:44:15 17-05-2023
Сети вообще не вылавливают из реки, их там столько стоит!!!
09:59:47 17-05-2023
20 рыбок? смешно, да. или операция "путина" длилась 10 минут?
11:02:25 17-05-2023
м..да.. семье на 2 раза пожарить! Дурдом конечно..
11:04:21 17-05-2023
Главное ударение ставить в нужное место операции
11:31:41 17-05-2023
Сколько сотрудников учавствовать в операции по задержанию и какая у них зарплата?
11:38:31 17-05-2023
Пора поменять наименование операции, что бы не влиять на медиа рейтинг Президента страны!
14:06:40 17-05-2023
куда ударение ставить в слове "Путина"!?
15:50:47 17-05-2023
Теперь у мужика душевная травма и непереносимость слова "путина" и похожих слов...