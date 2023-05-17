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На Алтае полицейские в рамках операции "Путина" задержали рыбака за браконьерство

С помощью сетей мужчина выловил 20 рыб, среди которых окуни и щуки

17 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Бийском районе Алтайского края полицейские задержали рыбака-браконьера, сообщили в местной полиции.

15 мая на территории обслуживания МУ МВД "Бийское" начался очередной этап операции "Путина", в рамках которой ужесточён контроль за соблюдением правил рыболовства.

В тот же день во время рейда полицейские поймали 51-летнего бийчанина, который с помощью сетей неподалёку от села Стан-Бехтемир в старице выловил сетями 20 окуней и щук. Орудие запрещённого лова, добычу и лодку у горожанина изъяли. Теперь ему грозит уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

В полиции напомнили, что в крае действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Его нарушение расценивается как браконьерство и преследуется по закону. С сетями в регионе нельзя рыбачить до 20 мая. Также есть ограничение на передвижение по некоторым водоёмам на моторных лодках.

Комментарии 11

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горожанка

09:36:01 17-05-2023

не смешите мою седую голову, сетью и 20 рыбок)))

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Гость

09:49:18 17-05-2023

горожанка (09:36:01 17-05-2023) не смешите мою седую голову, сетью и 20 рыбок)))... Так он только поставил сеть)))

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Гость

11:52:51 17-05-2023

горожанка (09:36:01 17-05-2023) не смешите мою седую голову, сетью и 20 рыбок)))... Да хоть одну рыбку, хоть ни одной. Сетью запрещено и с лодки запрещено. Правильно сделали что натянули, этого хоть поймали, а сколько таких еще сетевиков промышляет у нас, всех их нужно вылавливать и наказывать максимально жестко.

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гость

09:44:15 17-05-2023

Сети вообще не вылавливают из реки, их там столько стоит!!!

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Элен без ребят

09:59:47 17-05-2023

20 рыбок? смешно, да. или операция "путина" длилась 10 минут?

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Гость

11:02:25 17-05-2023

м..да.. семье на 2 раза пожарить! Дурдом конечно..

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Гость

11:04:21 17-05-2023

Главное ударение ставить в нужное место операции

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Гость

11:31:41 17-05-2023

Сколько сотрудников учавствовать в операции по задержанию и какая у них зарплата?

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Гость

11:38:31 17-05-2023

Пора поменять наименование операции, что бы не влиять на медиа рейтинг Президента страны!

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Гость

14:06:40 17-05-2023

куда ударение ставить в слове "Путина"!?

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Гость

15:50:47 17-05-2023

Теперь у мужика душевная травма и непереносимость слова "путина" и похожих слов...

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