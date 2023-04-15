На Алтае полицейские не нашли труп, но обнаружили наркотики
Возбуждено уголовное дело
15 апреля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сотрудники ППС изъяли марихуану у жителя Бийска, рассказали в местной полиции.
На днях вечером стражам порядка сообщили об обнаружении трупа в одном из домов по улице Огородной. В ходе отработки поступившего сигнала информация не подтвердилась. Но в сарае у 55-летнего владельца усадьбы нашли более 100 граммов марихуаны.
По словам задержанного, коноплю он нарвал за забором своего владения.
Подозреваемому предъявили подписку о невыезде. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
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