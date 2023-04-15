На Алтае полицейские не нашли труп, но обнаружили наркотики

Возбуждено уголовное дело

15 апреля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники ППС изъяли марихуану у жителя Бийска, рассказали в местной полиции.

На днях вечером стражам порядка сообщили об обнаружении трупа в одном из домов по улице Огородной. В ходе отработки поступившего сигнала информация не подтвердилась. Но в сарае у 55-летнего владельца усадьбы нашли более 100 граммов марихуаны.

По словам задержанного, коноплю он нарвал за забором своего владения.

Подозреваемому предъявили подписку о невыезде. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.