На Алтае мужчина получил серьезные ожоги из-за розжига для костра

Инцидент случился на Колыванском озере

29 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Житель села Михайловского Алтайского края получил ожоги 50% тела, пишет "В курсе 22".

Инцидент произошел 27 июля на озере Колыванском. Причина – в самопроизвольном воспламенении жидкости для розжига.

Пострадавшего доставили в Рубцовскую ЦРБ, а 28 июля его должны были перевезти в Барнаул. В каком сейчас состоянии мужчина, не уточняется.

Ранее возле села Светлого в Завьяловском районе из-за газового баллона загорелась трава в палаточном лагере. Огонь потушили на площади 800 "квадратов".