На Алтае мужчина получил серьезные ожоги из-за розжига для костра
Инцидент случился на Колыванском озере
29 июля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Житель села Михайловского Алтайского края получил ожоги 50% тела, пишет "В курсе 22".
Инцидент произошел 27 июля на озере Колыванском. Причина – в самопроизвольном воспламенении жидкости для розжига.
Пострадавшего доставили в Рубцовскую ЦРБ, а 28 июля его должны были перевезти в Барнаул. В каком сейчас состоянии мужчина, не уточняется.
Ранее возле села Светлого в Завьяловском районе из-за газового баллона загорелась трава в палаточном лагере. Огонь потушили на площади 800 "квадратов".
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