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На Алтае после видео с надругательством над мужчиной возбудили дело

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего

16 мая 2023, 11:41, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Республике Алтай разыскивают человека, распространившего порнографическое видео с надругательством над мужчиной, сообщает региональная прокуратура.

24 сентября 2022 года неизвестный, находясь в селе Ускуч, в WhatsApp отправил одному из местных жителей видео.

"В ролике демонстрируется совершение иных действий сексуального характера в отношении потерпевшего", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до шести лет лишения свободы за "распространение порнографических материалов".

Алтай Происшествия

Комментарии 1

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Гость

13:02:10 16-05-2023

Алтырбас отдался по любви, а тут его на бабло решили развести ?

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