На Алтае после видео с надругательством над мужчиной возбудили дело
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
16 мая 2023, 11:41, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Республике Алтай разыскивают человека, распространившего порнографическое видео с надругательством над мужчиной, сообщает региональная прокуратура.
24 сентября 2022 года неизвестный, находясь в селе Ускуч, в WhatsApp отправил одному из местных жителей видео.
"В ролике демонстрируется совершение иных действий сексуального характера в отношении потерпевшего", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей до шести лет лишения свободы за "распространение порнографических материалов".
13:02:10 16-05-2023
Алтырбас отдался по любви, а тут его на бабло решили развести ?