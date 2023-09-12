На Алтае постоялец частного реабилитационного центра зарезал мужчину

Обвиняемого заключили под стражу

12 сентября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае постоялец частного реабилитационного центра Бийского района зарезал мужчину на почве ревности. Злоумышленнику уже предъявили обвинение по статье "Убийство", сообщили в региональном Следкоме.

"Вечером 3 сентября между ним и мужчиной, который приехал накануне для проведения ремонтных работ, произошел конфликт. Поводом к ссоре послужила ревность к сожительнице обвиняемого. В результате злоумышленник нанес оппоненту несколько ножевых ударов в область грудной клетки", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.