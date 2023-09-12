На Алтае постоялец частного реабилитационного центра зарезал мужчину
Обвиняемого заключили под стражу
12 сентября 2023, 15:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае постоялец частного реабилитационного центра Бийского района зарезал мужчину на почве ревности. Злоумышленнику уже предъявили обвинение по статье "Убийство", сообщили в региональном Следкоме.
"Вечером 3 сентября между ним и мужчиной, который приехал накануне для проведения ремонтных работ, произошел конфликт. Поводом к ссоре послужила ревность к сожительнице обвиняемого. В результате злоумышленник нанес оппоненту несколько ножевых ударов в область грудной клетки", – рассказали в ведомстве.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
16:39:38 12-09-2023
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