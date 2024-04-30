На Алтае постоялец дома престарелых получил 8 лет тюрьмы за убийство приятеля

Поводом для расправы стала словесная ссора

30 апреля 2024, 22:09, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Благовещенском районе Алтайского края 65-летний постоялец соцучреждения для престарелых и инвалидов признан виновным в убийстве приятеля.

Как сообщили в региональном управлении СК, 18 ноября 2023 года между мужчинами по незначительному поводу произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес знакомому два удара в область груди. От полученных травм 48-летний мужчина умер на месте.

Впоследствии на нападавшего завели уголовное дело об убийстве. Суд в итоге признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.