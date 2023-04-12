На Алтае пострадал пассажир при лобовом ДТП с пьяным водителем

Перед этим нетрезвый шофёр врезался в бордюр

12 апреля 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: 04.мвдюрф

Человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась в Кош-Агачском районе 11 апреля около 21:13.

39-летний местный ехал на Toyota Ractis, но не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате он наехал на бордюр. После этого выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero, за рулём которой был 38-летний житель Кош-Агача.

В больницу доставили пассажира Toyota, но госпитализация ему не потребовалось. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что водитель этого авто сел пьяным за руль.