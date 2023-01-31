На Алтае поймали девушку, работавшую курьером у дистанционных мошенников

Ущерб от действий злоумышленницы составил почти 1,2 млн рублей

31 января 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские Бийска задержали 19-летнюю девушку, которая работала курьером у дистанционных мошенников, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что правоохранители также раскрыли серию преступлений, в которых жертвами аферистов стали больше десяти пенсионеров. На прошлой неделе стражам порядка поступило сразу несколько заявлений от горожан.

"С ними связывались неизвестные под видом правоохранителей и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. В скором времени к ним приезжал "сотрудник" для получения денег за якобы урегулирование вопроса. Курьером выступала 19-летняя местная жительница", – рассказали в ведомстве.

В отделе полиции злоумышленница дала признательные показания и пояснила, что нашла в интернете объявление, где предлагалось легко и быстро заработать деньги. Общий ущерб от её преступной деятельности составил почти 1,2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.