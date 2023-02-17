На Алтае поймали восемь браконьеров, которые убили двух косуль

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы

17 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Чемальском районе Республики Алтай полицейские и сотрудники ОМОН задержали группу браконьеров, сообщили в региональном МВД.

"В составе компании правонарушителей находились пять граждан Новосибирской области, мужчина из Алтайского края, а также двое местных жителей. Половина задержанных лиц ранее уже имели проблемы с законом", – рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что охотники приехали в урочище Окол, что в 17 километрах от села Элекмонар, и остановились на животноводческой стоянке местного жителя. На следующий день они ушли в лес и, не имея разрешений на охоту, застрелили две особи сибирской косули.

Полицейские быстро прознали о преступлении, а потому на следующий день, когда мужчины решили спуститься в село на автомобиле, их задержали. На животноводческой стоянке изъяли две разделанные туши, три охотничьих карабина, гладкоствольное ружьё, три магазина с патронами и радиостанцию.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконной охоте, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.