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На Алтае поймали восемь браконьеров, которые убили двух косуль

Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы

17 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

В Чемальском районе Республики Алтай полицейские и сотрудники ОМОН задержали группу браконьеров, сообщили в региональном МВД.

"В составе компании правонарушителей находились пять граждан Новосибирской области, мужчина из Алтайского края, а также двое местных жителей. Половина задержанных лиц ранее уже имели проблемы с законом", – рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что охотники приехали в урочище Окол, что в 17 километрах от села Элекмонар, и остановились на животноводческой стоянке местного жителя. На следующий день они ушли в лес и, не имея разрешений на охоту, застрелили две особи сибирской косули.

Полицейские быстро прознали о преступлении, а потому на следующий день, когда мужчины решили спуститься в село на автомобиле, их задержали. На животноводческой стоянке изъяли две разделанные туши, три охотничьих карабина, гладкоствольное ружьё, три магазина с патронами и радиостанцию.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконной охоте, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Комментарии 9

  • 8 бракош и 2 косули. Слабовато как то, слабовато. Вот 2 бракоши и 8 косуль еще куда не шло. ))) А так ..... Сливают кого не надо , прикрывая своих. Показуха.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Не понятно - 5 лет на всех? Вроде до двух лет было
    17 февраля, Гость   Ответить
  • 5 человек , половина из которых уже мела проблемы с законом... 2,5 человека что ли?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • ... 2,5 человека что ли? - Начните читать текст с заголовка.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 5 человек --- Вообще-то их было 8 - 5 из Н-ска, 1 из АК, 2 местных жителя.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • заголовок поправили. Изначально там 5 было
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А вот интересно,а как они в восьмером стреляли их 4х стволов
    17 февраля, Гость   Ответить
  • бедные прекрасные косули... на кол всех причастных! вот правда говорят, что самое страшное животное- человек. им жрать было нечего и дети от голода умирали? нет. убивают ради развлечения! какой же тварью нужно быть, чтобы убийство живого существа приносило удовольствие?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Так ты тоже тварь получается) зачем коров и свиней убитых жрёшь ) А на кол за такие разговоры смотри чтобы тебя не посадили)
    19 февраля, Гость   Ответить
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