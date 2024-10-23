На Алтае при столкновении двух автомобилей пострадали женщина и двое детей

К административной ответственности привлекли обоих участников ДТП

23 октября 2024, 11:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Один взрослый и двое детей пострадали при столкновении двух автомобилей в селе Чемал Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 21 октября около 18:10. 69-летний местный житель за рулем Nissan X-Trail при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в движущийся в попутном направлении и поворачивающий налево автомобиль Ravon R2, за рулем которого находилась 45-летняя женщина.

"В результате ДТП в Чемальскую районную больницу за медицинской помощью обращались водитель автомобиля Ravon R2 и два шестилетних пассажира, один из которых был госпитализирован", – рассказали в полиции.

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

К административной ответственности привлекли обоих участников столкновения: мужчину – за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД, женщину – за перевозку одного из детей без детского кресла.