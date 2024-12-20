На Алтае при столкновении иномарок пострадали два человека

Один из водителей не уступил дорогу на перекрестке

20 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

ДТП в Майме / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека пострадали в ДТП в селе Майма Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 19 декабря около 14:00 у дома № 100 по ул. Советской.

36-летний местный житель за рулем Nissan AD при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находился 40-летний сельчанин.

"В результате ДТП в республиканскую больницу с тяжелыми травмами был госпитализирован 43-летний пассажир автомобиля Nissan AD. Кроме того, медицинская помощь понадобилась еще одному пассажиру универсала – 36-летней сельчанке, ей госпитализация не потребовалась", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.