На Алтае приставы "блокировали" работу двух "фермерских" объектов газоснабжения

Деятельность опасных производственных объектов приостановлена на 90 суток

17 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Приставы на объекте газоснабжения / Фото: ГУ ФССП по Алтайскому краю

В Алтайском крае судебные приставы "блокировали" работу двух объектов газоснабжения из-за угрозы жизни и здоровью работникам предприятий в сфере сельского хозяйства, сообщает региональная ФССП.

Объекты находятся в Табунском районе. Их деятельность приостановлена из-за нарушений, выявленных Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

"При проверке газового оборудования на опасных производственных объектах, работающих под давлением сжиженного углеводородного газа свыше 0,005 МПа и имеющих в составе резервуары сжиженного газа, газораспределяющее оборудование, выявлено отсутствие регистрации в реестре опасных производственных объектов; отсутствуют договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии, а также не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью работникам данных предприятий", – рассказали в ведомстве.

Деятельность опасных производственных объектов газоснабжения приостановлена на 90 суток. Запорные устройства с установкой заглушек опечатаны и опломбированы.