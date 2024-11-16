На Алтае произошел пожар в котельной начальной школы

Огонь потушили, пострадавших нет

16 ноября 2024, 22:33, ИА Амител

Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com

В селе Улаган Республики Алтай потушили пожар в отдельно стоящей котельной начальной школы, сообщили в МЧС региона.

Возгорание случилось утром 16 ноября. На момент приезда огнеборцев у здания полыхала крыша.

Огонь тушили пять человек на двух единицах техники. Пострадавших нет. Площадь пожара – 35 "квадратов".

Кровлю, потолок и электропроводку насоса уже восстанавливают.