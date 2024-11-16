На Алтае произошел пожар в котельной начальной школы
Огонь потушили, пострадавших нет
16 ноября 2024, 22:33, ИА Амител
Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com
В селе Улаган Республики Алтай потушили пожар в отдельно стоящей котельной начальной школы, сообщили в МЧС региона.
Возгорание случилось утром 16 ноября. На момент приезда огнеборцев у здания полыхала крыша.
Огонь тушили пять человек на двух единицах техники. Пострадавших нет. Площадь пожара – 35 "квадратов".
Кровлю, потолок и электропроводку насоса уже восстанавливают.
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