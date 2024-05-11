На Алтае пропала 18-летняя девушка

Ее местонахождение неизвестно с 10 мая

11 мая 2024, 11:45, ИА Амител

Карта / Источник фото: unsplash.cm

В Горно-Алтайске пропала 18-летняя Алтынай Белетова, сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям Республики Алтай.

По информации поисковиков, 10 мая около 16:00 ушла из дома на проспекте Коммунистическом и до сих пор не вернулась.

Уточняется, что горожанка ростом 150 см, среднего телосложения, у нее короткая темная стрижка. В последний раз ее видели в ветровке фисташкового цвета, серо-черных джинсах и белых кроссовках.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить по номерам 8 800 700-56-76, 8 963 511-15-43, а также 102 или 112.