На Алтае пропала 18-летняя девушка
Ее местонахождение неизвестно с 10 мая
11 мая 2024, 11:45, ИА Амител
Карта / Источник фото: unsplash.cm
В Горно-Алтайске пропала 18-летняя Алтынай Белетова, сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям Республики Алтай.
По информации поисковиков, 10 мая около 16:00 ушла из дома на проспекте Коммунистическом и до сих пор не вернулась.
Уточняется, что горожанка ростом 150 см, среднего телосложения, у нее короткая темная стрижка. В последний раз ее видели в ветровке фисташкового цвета, серо-черных джинсах и белых кроссовках.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить по номерам 8 800 700-56-76, 8 963 511-15-43, а также 102 или 112.
Комментарии 0