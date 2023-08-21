На Алтае простятся с погибшим на СВО 23-летним парнем

Прощание состоится в Рубцовске

21 августа 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске простятся с погибшим на СВО 23-летним Дмитрием Шумейко, передает "Инцидент Рубцовск".

Прощание состоится 21 августа по адресу ул. Октябрьская, 125, с 13:30 до 14:00.

"Невосполнимая потеря для его жены, дочки, родителей, для всех нас. Он погиб, защищая свою страну и каждого из нас и мы все останемся в неоплатном долгу перед ним!" – написали в сообществе.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в регионе появится еще одна мера поддержки участников военной операции и их семей.