На Алтае простятся с погибшим на СВО 23-летним парнем
Прощание состоится в Рубцовске
21 августа 2023, 10:51, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске простятся с погибшим на СВО 23-летним Дмитрием Шумейко, передает "Инцидент Рубцовск".
Прощание состоится 21 августа по адресу ул. Октябрьская, 125, с 13:30 до 14:00.
"Невосполнимая потеря для его жены, дочки, родителей, для всех нас. Он погиб, защищая свою страну и каждого из нас и мы все останемся в неоплатном долгу перед ним!" – написали в сообществе.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в регионе появится еще одна мера поддержки участников военной операции и их семей.
10:58:29 21-08-2023
Господи, какое горе... Вся жизнь впереди была
12:24:02 21-08-2023
Вечная память. Соболезнования родным и близким.
13:11:54 21-08-2023
Ужас, за что дети гибнут
14:23:22 21-08-2023
Господи ,если ты есть на свете ,то сколько ты будешь смотреть на это ?Паренек не узнал радости ни в семье ,не увидел как растет ребенок,зачем для кого и чего?