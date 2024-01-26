На Алтае подсчитают численность снежного барса

Экспедиции намечены на февраль и март

26 января 2024, 15:30, ИА Амител

Снежный барс / Фото: unsplash.com

В России впервые проведут полномасштабный учет снежного барса во всех четырех регионах его обитания: Горном Алтае, Тыве, Бурятии и впервые – в Красноярском крае.

Как сообщили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, старт учетам дали 25 января на установочном совещании в Горно-Алтайске.

Параллельно с ирбисами посчитают численность козерога. Полевые экспедиции пройдут в феврале и марте, а итоги учета подведут в апреле.

Специалисты при этом опасаются, что в этом году из-за сильных снегопадов в Сибири не все маршруты в горах удастся преодолеть, что в конечном итоге повлияет на оценку численности животных.

Снежный барс – единственный современный представитель семейства кошачьих, проживающий исключительно в холодном климате. Его численность в России в среднем определяют в 70-90 особей. В 2015 году было подтверждено присутствие 53-56 особей.