На Алтае подсчитают численность снежного барса
Экспедиции намечены на февраль и март
26 января 2024, 15:30, ИА Амител
В России впервые проведут полномасштабный учет снежного барса во всех четырех регионах его обитания: Горном Алтае, Тыве, Бурятии и впервые – в Красноярском крае.
Как сообщили в пресс-службе Сайлюгемского нацпарка, старт учетам дали 25 января на установочном совещании в Горно-Алтайске.
Параллельно с ирбисами посчитают численность козерога. Полевые экспедиции пройдут в феврале и марте, а итоги учета подведут в апреле.
Специалисты при этом опасаются, что в этом году из-за сильных снегопадов в Сибири не все маршруты в горах удастся преодолеть, что в конечном итоге повлияет на оценку численности животных.
Снежный барс – единственный современный представитель семейства кошачьих, проживающий исключительно в холодном климате. Его численность в России в среднем определяют в 70-90 особей. В 2015 году было подтверждено присутствие 53-56 особей.
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