На Алтае провели масштабный форум по недвижимости

Altai Realestate собрал около 500 участников

21 мая 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFHoSaxY

Форум Altai Realestate в 2025 году / Фото: Сергей Богомолов

16 и 17 мая на горноалтайском курорте Манжерок прошел один из самых значимых форумов в сфере недвижимости –Altai Realestate*. Мероприятие объединило более 500 участников со всей страны: риелторов, инвесторов, девелоперов, банковских специалистов и представителей власти. Организаторы – Союз риелторов Барнаула и Алтая при поддержке Российской гильдии риелторов и Торгово-промышленной палаты.

Форум стал не просто деловой площадкой, а местом живого обмена опытом, стратегий, контактов и вдохновения. Каждый участник уехал с форума с чем-то важным: новыми идеями, партнерами, знаниями или внутренним импульсом двигаться вперед.

Организаторы благодарят всех за активность, диалог, идеи, эмоции и желание расти вместе. В том числе и партнеров, которые помогли сделать форум на действительно высоком уровне.

Генеральные партнеры: "Сбербанк" и ООО "СЗ "Прайд Инвест";

главные партнеры: "ВСК", "Ингосстрах", ООО "УК Селфстроит";

ведущие партнеры: "Росгосстрах", Группа страховых компаний "Югория";

официальные партнеры и спонсоры: ВТБ (официальный спонсор), Группа компаний "Жилищная инициатива" (проект Rizalta Resort* – официальный партнер);

титульный партнер: "Смарт Билд Сервис".;

соорганизатор форума: Торгово-промышленная палата Алтайского края;

главный информационный партнер: Радиостанция Business FM* Барнаул;

информационные партнеры: застройщик "Мой Дом", специализированный застройщик "СтройДом", ООО СЗ "СК Созидание", ООО СЗ "Строительный камень", ООО СЗ "Айгрин", АО "ДЭП № 217", комплекс таунхаусов "Белогорье" в лице ИП Ряховского Е.А., АО "Алтайский гектар", Группа компаний "АКТО";

девелоперы и участники выставки новостроек: ООО СЗ "Прайд Инвест" (ЖК "Берег Катуни"), ООО СЗ "Строительная инициатива" (Rizalta), ООО СЗ "Энергия" (апарт-отель "Карлуу"), ООО СЗ "СтройДом" (ЖК "Олимп"), ООО СЗ "СК Созидание" (ЖК "Новое пространство"), ООО "СмартБилдСервис" (3D-резорт комплексы), ООО "СЗ Горный гектар" (комплексная жилая застройка – 83 гектара).

Форум Altai Realestate в 2025 году / Фото: Сергей Богомолов

* Altai Realestate ("Алтай Риалистейт"); Business FM ("Бизнес ФМ"); Rizalta ("Ризалта")

Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая"

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