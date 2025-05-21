На Алтае провели масштабный форум по недвижимости
Altai Realestate собрал около 500 участников
21 мая 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFHoSaxY
16 и 17 мая на горноалтайском курорте Манжерок прошел один из самых значимых форумов в сфере недвижимости –Altai Realestate*. Мероприятие объединило более 500 участников со всей страны: риелторов, инвесторов, девелоперов, банковских специалистов и представителей власти. Организаторы – Союз риелторов Барнаула и Алтая при поддержке Российской гильдии риелторов и Торгово-промышленной палаты.
Форум стал не просто деловой площадкой, а местом живого обмена опытом, стратегий, контактов и вдохновения. Каждый участник уехал с форума с чем-то важным: новыми идеями, партнерами, знаниями или внутренним импульсом двигаться вперед.
Организаторы благодарят всех за активность, диалог, идеи, эмоции и желание расти вместе. В том числе и партнеров, которые помогли сделать форум на действительно высоком уровне.
- Генеральные партнеры: "Сбербанк" и ООО "СЗ "Прайд Инвест";
- главные партнеры: "ВСК", "Ингосстрах", ООО "УК Селфстроит";
- ведущие партнеры: "Росгосстрах", Группа страховых компаний "Югория";
- официальные партнеры и спонсоры: ВТБ (официальный спонсор), Группа компаний "Жилищная инициатива" (проект Rizalta Resort* – официальный партнер);
- титульный партнер: "Смарт Билд Сервис".;
- соорганизатор форума: Торгово-промышленная палата Алтайского края;
- главный информационный партнер: Радиостанция Business FM* Барнаул;
- информационные партнеры: застройщик "Мой Дом", специализированный застройщик "СтройДом", ООО СЗ "СК Созидание", ООО СЗ "Строительный камень", ООО СЗ "Айгрин", АО "ДЭП № 217", комплекс таунхаусов "Белогорье" в лице ИП Ряховского Е.А., АО "Алтайский гектар", Группа компаний "АКТО";
- девелоперы и участники выставки новостроек: ООО СЗ "Прайд Инвест" (ЖК "Берег Катуни"), ООО СЗ "Строительная инициатива" (Rizalta), ООО СЗ "Энергия" (апарт-отель "Карлуу"), ООО СЗ "СтройДом" (ЖК "Олимп"), ООО СЗ "СК Созидание" (ЖК "Новое пространство"), ООО "СмартБилдСервис" (3D-резорт комплексы), ООО "СЗ Горный гектар" (комплексная жилая застройка – 83 гектара).
* Altai Realestate ("Алтай Риалистейт"); Business FM ("Бизнес ФМ"); Rizalta ("Ризалта")
Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая"Реклама
15:06:20 21-05-2025
по Таунхаусам ТУР плохо работает на сайте, поправьте. а так сайт (контент) отличный грамотно преимущества выделены