На Алтае проверяют магазины из-за потенциально опасных шпротов

Продукт стал вероятной причиной двух случаев ботулизма в Екатеринбурге

23 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Опасные шпроты ищут на Алтае / Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

На Алтае Роспотребнадзор проводит проверку торговых точек после сообщений о случаях ботулизма в Екатеринбурге. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Алтай.

"У двух жителей Екатеринбурга подтверждено заболевание ботулизмом, предположительно, связанное с употреблением шпротов "Рыбные консервы стерилизованные "Шпроты в масле из балтийской кильки тушки" ТМ "За Родину", производитель ООО "Рыбзавод "За Родину" (Калининградская область), изготовленных 13.09.2024", – рассказали в ведомстве.

На территории региона уже нашли эти консервы, но с другой датой изготовления. Специалисты продолжают проверять торговые прилавки. Ситуацию поставило на особый контроль Управление Роспотребнадзора.